Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 28

За матеріалами ДБР суд розгляне питання щодо конфіскації квартири вінницького військкома

За матеріалами ДБР суд розгляне питання щодо конфіскації квартири вінницького військкома

● Вищий антикорупційний суд розгляне заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активами керівника Вінницького МТЦК та СП та стягнення їх у дохід держави.

● Працівники ДБР з’ясували, що влітку 2022 року керівник Вінницького військкомату без жодних правових підстав безплатно отримав квартиру в місті Вінниця вартістю 1,2 млн грн. Квартира була оформлена на батька посадовця.

● Згодом, виявилось, що це помешкання мав отримати захисник України, який на той час перебував на фронті.

● Бюро передало САП матеріали щодо необґрунтованості набуття цієї квартири керівником Вінницького МТЦК та СП, а прокуратура після збору доказів направила відповідну заяву до суду.

● Нагадаємо, у лютому 2023 року працівники ДБР викрили та повідомили про підозру учасникам схеми видачі підроблених документів для ухилення від військової служби у Вінницькому центрі комплектування.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3966

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бачите дописи про «підтвердження українського громадянства» у Telegram? Проходьте повз, і ось чому
Сегодня 08:30    1
Перший місяць гнучкості курсу "коштував" бюджету понад 45 млн гривень — Державна казначейська служба
Сегодня 08:08    49
Від націоналізації до деградації - один рік
Сегодня 07:58    75
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно
Сегодня 07:50    78
«Про наших молчат, что наших там уничтожили. только в контакте узнаешь, погиб тот, погиб тот» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    97
АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому посадовцю Міноборони
Сегодня 07:38    87
Рашисты уничтожили самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка
Сегодня 07:21    112
Запад уже 20 месяцев думает, что Украина должна победить Россию за счёт морального превосходства. Это так не работает
Сегодня 07:12    94
Оперативна інформація станом на 06.00 10 листопада 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:02    89
Деякі подробиці Державного бюджету на 2024 рік
Сегодня 06:54    94
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 