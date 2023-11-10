За матеріалами ДБР суд розгляне питання щодо конфіскації квартири вінницького військкома

● Вищий антикорупційний суд розгляне заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активами керівника Вінницького МТЦК та СП та стягнення їх у дохід держави.

● Працівники ДБР з’ясували, що влітку 2022 року керівник Вінницького військкомату без жодних правових підстав безплатно отримав квартиру в місті Вінниця вартістю 1,2 млн грн. Квартира була оформлена на батька посадовця.

● Згодом, виявилось, що це помешкання мав отримати захисник України, який на той час перебував на фронті.

● Бюро передало САП матеріали щодо необґрунтованості набуття цієї квартири керівником Вінницького МТЦК та СП, а прокуратура після збору доказів направила відповідну заяву до суду.

● Нагадаємо, у лютому 2023 року працівники ДБР викрили та повідомили про підозру учасникам схеми видачі підроблених документів для ухилення від військової служби у Вінницькому центрі комплектування.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3966

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