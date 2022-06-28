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За матеріалами СБУ арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

За матеріалами СБУ арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на майно впливових фінансово-промислових груп рф на загальну суму понад 4,5 млрд грн. У результаті слідчих дій заблоковано активи 9 українських підприємств, які належали корпорації «Ростєх», алюмінієвій компанії «РусАл» та нафтовому холдингу «Татнєфть».

Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, у тому числі майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в рф для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній.

Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

Викриття схеми і досудове розслідування проводиться слідчими та оперативними підрозділами СБУ і Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Источник: https://t.me/SBUkr/4521

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