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За матеріалами СБУ до 10 років тюрми засуджено «експерта» з телеканалів Медведчука, який закликав до «демонтажу» України

За матеріалами СБУ до 10 років тюрми засуджено «експерта» з телеканалів Медведчука, який закликав до «демонтажу» України

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра.

Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.

Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах «медіахолдингу Медведчука» та позиціонував себе як «експерт».

Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до москви, а після початку повномасштабного вторгнення рф був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.

За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8667

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