За матеріалами СБУ на Львівщині арештовано майно дружини Медведчука

За ініціативи Служби безпеки України на Львівщині накладено арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн.

Встановлено, що ці наділи незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави.

За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності».

Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.

На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.

Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна.

Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Заходи з викриття проводили співробітники Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4956

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