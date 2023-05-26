Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 53

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще 2-м керівникам облгазів у «справі Фірташа»

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще 2-м керівникам облгазів у «справі Фірташа»

Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.

Під час проведення комплексних заходів задокументовано злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз».

За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім того, на підставі зібраної Службою безпеки доказової бази, керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема АТ «Закарпатгаз» - 169 млн грн, АТ «Хмельницькгаз» - 228 млн грн, АТ «Вінницягаз» - 186 млн грн, АТ «Львівгаз» - 155 млн грн та АТ «Дніпропетровськгаз» - 160 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему привласнення державного газу на мільярди гривень.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали кошти, які передбачалися на закупівлю блакитного палива для обігріву осель українських громадян.

Тоді 9-м фігурантам, включаючи Фірташа, було повідомлено про підозру. Щодо п’ятьох з них, які наразі переховуються від правосуддя за кордоном, вирішується питання про оголошення у міжнародний розшук.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів (!!!)
Сегодня 08:09    0
ISW, 25 мая
Сегодня 08:05    11
Іран вбиває українців
Сегодня 07:59    27
Є прильоти, — очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Сегодня 07:55    39
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно
Сегодня 07:53    38
«Нам вообще сказали, под воронеж едем» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:50    48
Итоги Рамштайна
Сегодня 07:37    63
НАЗК внесло виробника Oreo і Milka до переліку міжнародних спонсорів війни
Сегодня 07:30    71
Падіння уламків ракети в Оболонському районі
Сегодня 07:27    71
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
Сегодня 07:21    70
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 