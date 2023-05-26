За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще 2-м керівникам облгазів у «справі Фірташа»

Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.

Під час проведення комплексних заходів задокументовано злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз».

За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім того, на підставі зібраної Службою безпеки доказової бази, керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема АТ «Закарпатгаз» - 169 млн грн, АТ «Хмельницькгаз» - 228 млн грн, АТ «Вінницягаз» - 186 млн грн, АТ «Львівгаз» - 155 млн грн та АТ «Дніпропетровськгаз» - 160 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему привласнення державного газу на мільярди гривень.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали кошти, які передбачалися на закупівлю блакитного палива для обігріву осель українських громадян.

Тоді 9-м фігурантам, включаючи Фірташа, було повідомлено про підозру. Щодо п’ятьох з них, які наразі переховуються від правосуддя за кордоном, вирішується питання про оголошення у міжнародний розшук.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: ssu.gov.ua

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