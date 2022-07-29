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За матеріалами СБУ в управління держави передано арештовані активи на близько 15 млрд грн

За матеріалами СБУ в управління держави передано арештовані активи на близько 15 млрд грн

Упродовж цього тижня за матеріалами Служби безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані активи на близько 15 млрд грн.

Зокрема, в управління держави перейшли:

80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн, які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;

активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

Активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення росією агресивної війни проти України.

Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна.

Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах.

До АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:

готелі «Турист» та «Дружба» у Києві;

санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі, одеський санаторій «Куяльник», «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті;

спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.

АРМА зможе здійснювати менеджмент вказаних активів з метою отримання прибутку для держави, до моменту поки їх буде остаточно вилучено на користь України відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ, Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінасуванню тероризму СБУ спільно з Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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