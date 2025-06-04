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За минулий рік кількість постраждалих від війни дітей в Україні зросла на 50%, - Павлова

За минулий рік кількість постраждалих від війни дітей в Україні зросла на 50%, - Павлова

Порівнюючи з даними за 2023 рік, у 2024-му кількість постраждалих дітей внаслідок російської агресії з початку повномасштабного вторгнення в Україну зросла у половину

Про це заявила президентка Всеукраїнської фундації "Захист прав дітей" Євгенія Павлова, повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Посилаючись на дані Офісу генпрокурора України, вона розповіла, що станом на кінець травня 2025 року кількість дітей, постраждалих від війни з початку повномасштабного вторгнення, становить 2590. З них 1960 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 630 - було вбито.

"На нашу думку, постраждалими від війни є всі діти України без винятку. За дослідженням ЮНІСЕФ, кожна п'ята дитина в Україні зазнала втрати близьких, рідних. Діти народжуються і виростають, не знаючи, як це жити у мирному суспільстві, без війни", - наголосила Павлова.

Президентка фундації також зазначила, що, за даними ЮНІСЕФ, кількість постраждалих від війни дітей зросла на 50% у 2024 році, порівнюючи з показниками 2023-го.

"Статистика не залишається незмінною, вона збільшується не у кращу сторону з кожним нападом ворога, з кожною атакою", - підсумувала Євгенія Павлова.

За даними ювенальних прокурорів в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф станом на квітень загинули 618 дітей, 1884 дитини дістали поранення.

Джерело: espreso.tv

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