За минулий тиждень НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо члена ЦВК, народних депутатів, прокурорів та керівників політичних партій

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи стосовно 12 публічних службовців та трьох керівників політичних партій.

Складено адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані стосовно чотирьох осіб:

● Сергій Алєксєєв, народний депутат України;

● Павло Ходаковський, колишній заступник Міністра фінансів України;

● Тетяна Іванюта, голова Кагарлицького районного суду Київської області;

● Наталія Радченко, колишній прокурор Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

За ознаками несвоєчасного подання без поважних причин декларації складено протокол щодо колишньої заступниці директора Державного архіву Волинської області Марії Багнюк.

Також складено та направлено до суду сім адмінпротоколів за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно таких осіб:

● Віталій Грень, член Центральної виборчої комісії;

● Святослав Кульчицький, член Центральної житлово-побутової комісії Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

● Леся Кравченко, заступниця начальника управління – начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб Білоцерківського управління головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) у Київській області;

● Анатолій Галамага, заступник директора Департаменту Херсонської ОДА;

● Людмила Пархоменко, заступник Карлівського управління ГУ ДПС у Полтавській області;

● Ярослав Туровський, прокурор Офісу Генерального прокурора;

● Андрій Холодов, народний депутат України.

Також складено три адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій:

● Ігор Беркут, партія «Велика Україна»;

● Михайло Добкін, партія «Християнські соціалісти»;

● Наталія Савченко, партія «Нова країна».

Источник: nazk.gov.ua

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