Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 15

За минулий тиждень НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо члена ЦВК, народних депутатів, прокурорів та керівників політичних партій

За минулий тиждень НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо члена ЦВК, народних депутатів, прокурорів та керівників політичних партій

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи стосовно 12 публічних службовців та трьох керівників політичних партій.

Складено адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані стосовно чотирьох осіб:

● Сергій Алєксєєв, народний депутат України;

● Павло Ходаковський, колишній заступник Міністра фінансів України;

● Тетяна Іванюта, голова Кагарлицького районного суду Київської області;

● Наталія Радченко, колишній прокурор Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

За ознаками несвоєчасного подання без поважних причин декларації складено протокол щодо колишньої заступниці директора Державного архіву Волинської області Марії Багнюк.

Також складено та направлено до суду сім адмінпротоколів за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно таких осіб:

● Віталій Грень, член Центральної виборчої комісії;

● Святослав Кульчицький, член Центральної житлово-побутової комісії Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

● Леся Кравченко, заступниця начальника управління – начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб Білоцерківського управління головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) у Київській області;

● Анатолій Галамага, заступник директора Департаменту Херсонської ОДА;

● Людмила Пархоменко, заступник Карлівського управління ГУ ДПС у Полтавській області;

● Ярослав Туровський, прокурор Офісу Генерального прокурора;

● Андрій Холодов, народний депутат України.

Також складено три адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій:

● Ігор Беркут, партія «Велика Україна»;

● Михайло Добкін, партія «Християнські соціалісти»;

● Наталія Савченко, партія «Нова країна».

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

49 нових розслідувань, 18 підозрюваних— підсумки роботи НАБУ та САП за червень 2020 року
Сегодня 10:07    39
Державній реєстраторці, яка незаконно зареєструвала право власності на майно вартістю понад 3 млн грн, повідомлено про підозру
Сегодня 08:53    62
За півроку СБУ викрила 372 посадовців, які вчинили злочини
12.07.2020 11:06    166
Спроба дачі неправомірної вигоди Голові Фонду: нові подробиці справи
12.07.2020 10:02    154
Експосадовця Держрибагенства підозрюють у недекларуванні статків
12.07.2020 08:36    120
Експосадовця Держрибагенства підозрюють у недекларуванні статків
11.07.2020 11:02    133
Викрито громадянина, який за $800 тис. намагався підкупити голову Фонду держмайна
11.07.2020 09:36    172
Справа заволодіння 54 млн грн держбюджету: позиція НАБУ стосовно рішення ЄСПЛ
10.07.2020 10:20    164
Законопроєкт “Про хмарні послуги” потребує суттєвого доопрацювання – НАЗК подало рекомендації до комітету Верховної Ради
10.07.2020 09:45    116
Суд в Харькове взыскал миллионы гривен за незаконную вырубку деревьев ценных пород
10.07.2020 08:42    150
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 