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За минувшие сутки экосистемы тушили 20 раз

За минувшие сутки экосистемы тушили 20 раз

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, за минувшие сутки пожарные совершили 20 оперативных выездов на тушение сухой травы, камыша, тростника и мусора. 

Общая площадь пожаров превысила 2 га. Данные события произошли в Харьковском, Краснокутском, Дергачевском, Валковском, Коломакском и Лозовском районах области, а также в Московском, Основянском, Шевченковском, Слободском, Холодногорском и Киевском районах города Харькова.

Самый масштабный пожар произошел по ул. Новопроложной села Солоницевка Дергачевского района. Там, на открытой территории горела сухая трава на площади 1 га. На тушение данного пожара пришлось привлекать 3 подразделения ГСЧС. По  состоянию на 2:00 пожар удалось погасить. Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось предотвратить распространение пламени на частные и дачные усадьбы.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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