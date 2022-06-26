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За минувшие сутки оккупанты разрушили более 50 домов на Харьковщине

За минувшие сутки оккупанты разрушили более 50 домов на Харьковщине

Днем 25 июня ракетным и артиллерийским атакам подверглись Большая Рогань, Чугуев и Золочев.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, повреждения получили частные жилые дома и одна многоэтажка.

«Следственно-оперативные группы и эксперты-криминалисты проработали более 50 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров», — сказано в сообщении.

Полицейские тщательно документируют каждое преступление военных России против украинского народа.

За минувшие сутки оккупанты разрушили более 50 домов на Харьковщине

За минувшие сутки оккупанты разрушили более 50 домов на Харьковщине

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

Новости портала «Весь Харьков»

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