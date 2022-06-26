За минувшие сутки оккупанты разрушили более 50 домов на Харьковщине

Днем 25 июня ракетным и артиллерийским атакам подверглись Большая Рогань, Чугуев и Золочев.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, повреждения получили частные жилые дома и одна многоэтажка.

«Следственно-оперативные группы и эксперты-криминалисты проработали более 50 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров», — сказано в сообщении.

Полицейские тщательно документируют каждое преступление военных России против украинского народа.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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