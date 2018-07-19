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За минувшие сутки ОС уничтожили двоих оккупантов, пятеро ранены, - сводка

За минувшие сутки ОС уничтожили двоих оккупантов, пятеро ранены, - сводка

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 18 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Противник 17 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Российские оккупационные войска проявили активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

По данным разведки, двое оккупантов погибли и пятеро были ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Песков и Водяного.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ООС

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