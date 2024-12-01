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01.12.2024 13:14
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За місяць окупанти застосували для обстрілів Харкова вісім видів озброєння

За місяць окупанти застосували для обстрілів Харкова вісім видів озброєння

Ситуація з обстрілами у Харкові в листопаді залишається напруженою, проте є певні позитивні зміни порівняно з попереднім місяцем. Кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161 проти 196 у жовтні, а реальних загроз було зафіксовано 36.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, ворог продовжує застосовувати широкий арсенал озброєння. У листопаді по Харкову завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї.

Протягом листопада одна людина загинула, постраждало 166 людей, зокрема одна дитина.

Агентство Телевидения Новости

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