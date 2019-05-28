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28.05.2019 17:09
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За надругательство над могилами на кладбище под Харьковом задержали двух парней

За надругательство над могилами на кладбище под Харьковом задержали двух парней

Полиция задержала двух 22-летних парней за надругательство над могилами в селе Лебяжье Зачепиловского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленники похитили металлические надгробия с могил и трубы с оград на кладбище. 

О преступлении в полицию 26 мая сообщил 36-летний местный житель.

Полицейские установили, что злоумышленниками являются двое ранее судимых за имущественные преступления односельчан заявителя. 

Злоумышленники уже успели сдать металлические изделия в пункт приема металлолома и получить за украденное деньги.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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