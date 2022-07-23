За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з рф.

Рішенням суду накладено арешт, зокрема на:

● корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн.;

● банківські рахунки на 1,3 млн грн;

● дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

● приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф.

Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

● ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

Викриття та документування протиправної діяльності здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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