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За ініціативи СБУ на Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн

За ініціативи СБУ на Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн

Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в росії підтримує збройну агресію проти України.

Інші два - займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній.

Наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у великих розмірах).

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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