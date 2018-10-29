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За неделю в огне погибло пять человек - ГСЧС

За неделю в огне погибло пять человек - ГСЧС

На прошлой неделе, с 22 по 29 октября, спасатели 222 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 93 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, а также 25 выездов для помощи населению и ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

На месте пожаров обнаружены тела 5 погибших людей, а еще 10 человек получили травмы, в том числе ребенок. 12 человек пожарные спасли, еще 57 были эвакуированы. Во время ликвидации последствий ЧП обнаружены 5 погибших, а 4 человека получили травмы.

 

Кроме того, за неделю произошло шесть пожаров в автомобилях.

 

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 27 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего выявлено и уничтожено 99 боеприпасов, среди которых авиабомба, 11 артснарядов, 81 минометная мина и 6 гранат.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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