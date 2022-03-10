За ночь российские оккупанты 29 раз обстреливали Харьков

По информации Штаба обороны Харькова, при этом активность вражеской авиации по городуне наблюдалась, бомбометания не производились. Об этом 10 февраля сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня по районам Алексеевки, Пятихаток, Северного шоссе, Белогородского шоссе, Холодной Горы, метро “Академика Барабашова”, Салтовки и по центру города. Кроме того, под обстрелом находились Чугуев и Дергачи.

Источник: newsroom.kh.ua

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