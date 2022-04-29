За обстрел Киева во время визита генсека ООН на Банковой призвали лишить Россию права вето в Совбезе организации

«Під час візиту Генерального секретаря ООН до Києва росія обстріляла столицю ракетами.

Це доказ того, що нам потрібна швидка перемога над рф і навколо України має об‘єднатися весь цивілізований світ. Маємо діяти швидко. Більше зброї, більше зусиль по вирішенню гуманітарних питань, більше допомоги. Бо щодня Україна платить велику ціну за захист демократії та Свободи. І в цій боротьбі ми не можемо програти.

Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН», - написал глава ОП Андрей Ермак.

Источник: https://t.me/u_now/46078

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