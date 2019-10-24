Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:15
Просмотров: 100

За один день в Харькове произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов: подробности

Сразу два ДТП с участием мотоциклистов за одно утро. В семь часов водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом на Московском проспекте.

Чуть позже под колеса автомобиля попал 18-летний водитель мотоцикла "Ява". С травмами мужчин доставили в больницу.

Дмитрий убирает с проезжей части мотоцикл и шлем - на месте ДТП мужчина с самого утра. В девять часов его сын на Журавлевском мосту попал под колеса автомобиля. Рассказывает: его водитель вдобавок к этому еще и жестоко избил парня.

Дмитрий, отец пострадавшего мотоциклиста

Мужчина вышел - на голубом Daewoo Lanos, снял ему шлем, сломал ему нос. Сейчас сын лежит в 4-ой неотложке. Зато он жив, а человек взял и уехал. Он сейчас будет находиться в розыске

Мужчина рассказывает, что после столкновения с “Ланосом” сына еще и отбросило на другие машины - Hyundai и Toyota, которые проезжали мимо.

Сейчас его 18-летний сын в больнице, в крайне тяжелом состоянии.

Несколькими часами ранее еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием водителя мотоцикла произошло и на проспекте Московском, 135,А. В семь часов утра водитель автомобиля “ВАЗ 21061” совершил наезд на мотоциклиста, вследствие этого последнего в тяжелом состоянии медики доставили в больницу.

Информацию по поводу дорожно-транспортных происшествий оформляли сотрудники следственно-оперативных групп.

Сейчас все обстоятельства событий выясняются

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Тройное ДТП на Героев Труда: пострадал мотоциклист
Сегодня 14:49    214
На Академика Павлова Славута сбила девушку
Сегодня 13:22    176
На улице улице Тюринской сбит мотоциклист
Сегодня 10:45    200
Металлическая ловушка: водителя Chery после аварии в Высоком вызволяли из машины
23.10.2019 17:57    322
Лобовое столкновение в Высоком: легковушка врезалась в фуру (видео)
23.10.2019 10:40    408
Кровавое ДТП на Сумской: суд снял арест с "Лексуса" Зайцевой
22.10.2019 19:03    402
ДТП на Мерефянском шоссе: один из водителей бросил авто и скрылся
22.10.2019 13:12    440
На Киевской трассе микроавтобус врезался в фуру
21.10.2019 20:13    373
Три человека пострадали в ДТП с участием такси на Алексеевке
21.10.2019 18:40    365
На Большой Панасовской водитель разбил BMW X5 и сбежал до приезда патрульных
21.10.2019 16:24    331
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 