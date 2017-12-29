За одного нашего – 4 орка
74 украинца освобождены. За них мы отдали 306 орков.
За одного нашего – 4 орка. Вот она цена руССССкого человека для путена.
РуССССкий человек для путена – это мусор.
0,25 от укропского фашиста. Один враг для путена стоит 4 его ватных героя русского мира.
Красноречивые цифры, показывающие как две страны борются за своих граждан.
Украина за одного своего готова отдать 4 врага.
Украина в 4 раза больше любит своего гражданина, чем путен своего раба.
Да и то – на путена давили Меркель и Тиллерсон. Чтобы обмен произошел. Так бы они ему еще лет 50 не нужны были.
Ему украинцы нужнее. Через них можно давить на Украину. Украинцы для путена важнее руССССких людей.
Вот и все о баснях про защиту путеном руССССких людей в Украине.
Путен пафосно пердел в лужу о спасении вымышленных миллионов русских Украины, а не хотел забрать даже 306.
Кстати, 50 чел из этих 306 отказались ехать на ту сторону.
Источник: tverezo.info
Автор: Джон Смит