74 украинца освобождены. За них мы отдали 306 орков.

За одного нашего – 4 орка. Вот она цена руССССкого человека для путена.

РуССССкий человек для путена – это мусор.

0,25 от укропского фашиста. Один враг для путена стоит 4 его ватных героя русского мира.

Красноречивые цифры, показывающие как две страны борются за своих граждан.

Украина за одного своего готова отдать 4 врага.

Украина в 4 раза больше любит своего гражданина, чем путен своего раба.

Да и то – на путена давили Меркель и Тиллерсон. Чтобы обмен произошел. Так бы они ему еще лет 50 не нужны были.

Ему украинцы нужнее. Через них можно давить на Украину. Украинцы для путена важнее руССССких людей.

Вот и все о баснях про защиту путеном руССССких людей в Украине.

Путен пафосно пердел в лужу о спасении вымышленных миллионов русских Украины, а не хотел забрать даже 306.

Кстати, 50 чел из этих 306 отказались ехать на ту сторону.

Источник: tverezo.info

Автор: Джон Смит

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