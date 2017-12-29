Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:22
Просмотров: 190

За одного нашего – 4 орка

За одного нашего – 4 орка

74 украинца освобождены. За них мы отдали 306 орков.

За одного нашего – 4 орка. Вот она цена руССССкого человека для путена.

РуССССкий человек для путена – это мусор.

0,25 от укропского фашиста. Один враг для путена стоит 4 его ватных героя русского мира.

Красноречивые цифры, показывающие как две страны борются за своих граждан.

Украина за одного своего готова отдать 4 врага.

Украина в 4 раза больше любит своего гражданина, чем путен своего раба.

Да и то – на путена давили Меркель и Тиллерсон. Чтобы обмен произошел. Так бы они ему еще лет 50 не нужны были.

Ему украинцы нужнее. Через них можно давить на Украину. Украинцы для путена важнее руССССких людей.

Вот и все о баснях про защиту путеном руССССких людей в Украине.

Путен пафосно пердел в лужу о спасении вымышленных миллионов русских Украины, а не хотел забрать даже 306.

Кстати, 50 чел из этих 306 отказались ехать на ту сторону.

Источник: tverezo.info

Автор: Джон Смит

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рубрика: «Выбрасываем пессимизм на свалку» (22-28 декабря)
Сегодня 09:28    51
Доброе утро от Олега Пономаря
Сегодня 09:20    67
Якби ви вчились так, як треба
Сегодня 08:31    123
Об информационной войне - Олег Пономарь
Сегодня 08:10    133
Це – Твоя Війна
Сегодня 07:50    133
«Приречені на демократію» – В.П. Горбулін
Сегодня 07:19    89
Волшебная палочка в брюках
Сегодня 06:41    260
Какие реформы проведены в Украине после Майдана? (СПИСОК)
28.12.2017 11:45    265
Где заканчивается свобода слова и начинается пропаганда?
28.12.2017 11:25    155
Економ-тиждень. 13 – 19 грудня
28.12.2017 09:41    144
Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 