За оскорбление Путина: Россия начинает новую «войну» с Грузией

Госдума РФ инициирует новую «торговую войну» против Грузии. Речь идет о введение санкций на поставки товаров из этой страны. Такой шаг стал ответом России на нецензурные высказывания в адрес президента Путина, которые допустил грузинский журналист в эфире телеканала «Рустави-2».

Там планируют запретить поставки вина и минеральной воды, а также возможность осуществлять денежные переводы между Грузией и Россией, сообщает «Голос Америки».

«Надо реагировать максимально жёстко и бить по рукам, чтобы повторять подобные вещи было неповадно как в Грузии, так и в любой другой стране мира», — прокомментировал такое решение председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Более того, в российском парламенте считают, что оскорбивший Путина грузинский журналист должен быть экстрадирован в Россию и предстать перед российским судом.

В понедельник в России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»