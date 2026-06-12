За первую треть июня РОВ применили по Украине 2 885 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 “Италмас" и приманки “Гербера"/“Пародия"

С учётом накопительного эффекта со 2 июня РОВ имели возможность накопить более 300 дронов комбинированного типа, к уже имевшимся в накоплении, то речь может идти о 800 средствах комбинированного типа.

Если для РОВ не принципиально сохранять нетронутым боекомплект не менее 500 средств поражения этого типа, то можно говорить о готовности оккупантов в дроновой компоненте к очередному массированному налёту.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27600

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