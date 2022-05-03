За последние 24 часа

Украина получила 38 самолетов с военной помощью на борту.

Глава европейской дипломатии Боррель анонсировал отключение еще большего числа российских банков от SWIFT, не раскрыв их названий.

Барражирующий беспилотник Phoenix Ghost американского производства разрабатывался Пентагоном перед полномасштабным вторжением России: Украина получила около пятую часть из 121 беспилотника, уточнил американский чиновник.

Он может использоваться против бронированных сил.

В Украину до пятницы, 6 мая, будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга. Их колличество обещано довести до 10 ракет на каждый российский танк.

Главная преграда на пути нефтяного эмбарго – понять, что считать «российской нефтью». Бленды с содержанием российской нефти пока не подпадают под санкции – но это обсуждается.

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн) - Даунинг-стрит.

Подержанные автомобили перестают быть доступными в РФ. Стоимость машин с пробегом поднялась от 20 до 50%, а за последние 12 месяцев подорожание составило от 39 до 75%.

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Автор: Дмитрий Аннопольский

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