За поточну добу окупанти намагалися атакувати на трьох ділянках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 19 вересня. 208 доба війни.

За добу противник завдав 4 ракетні та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Зокрема, це Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

Протягом доби авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Підтверджено факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня поточного року у Запорізькій області. На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців.

Детальна інформація по ситуації на всіх напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости