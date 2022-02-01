За прошлую неделю харьковские спасатели совершили более 130 оперативных выезда

Благодаря оперативным действиям пожарных спасены 4 человека.

С 24 по 31 января харьковские спасатели круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы. Так, за неделю они совершили 132 оперативных выезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Из них 50 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 41 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 4 – на дежурство, 40 – другие выезды.

Во время ликвидации пожаров спасатели обнаружили тела 3 погибших, травмированы 5 человек, спасены - 4.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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