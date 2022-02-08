За прошлую неделю на Харьковщине в пожарах погибло четверо людей

Благодаря оперативным действиям пожарных было спасено 5 человек.

С 31 января по 7 февраля спасатели 126 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 50 на ликвидацию пожаров и возгораний, 36 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 2 – на дежурство, 1 выезд на обезвреживание взрывоопасных предметов, 37 – другие выезды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Во время ликвидации пожаров бойцы ГСЧС обнаружили тела 4 погибших, травмированы на пожарах 1 человек и 6 эвакуированы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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