Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 45

За прошлую неделю на Харьковщине в пожарах погибло четверо людей

За прошлую неделю на Харьковщине в пожарах погибло четверо людей

Благодаря оперативным действиям пожарных было спасено 5 человек.

С 31 января по 7 февраля спасатели 126 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 50 на ликвидацию пожаров и возгораний, 36 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 2 – на дежурство, 1 выезд на обезвреживание взрывоопасных предметов, 37 – другие выезды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Во время ликвидации пожаров бойцы ГСЧС обнаружили тела 4 погибших, травмированы на пожарах 1 человек и 6 эвакуированы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В 27 школах Харьковщины зафиксировали нарушения санитарного регламента
Сегодня 07:09    67
В Харькове горела книжная фабрика (ВИДЕО)
Сегодня 06:43    130
В Харьковской области подросток уехал на соревнования и пропал
Сегодня 06:17    146
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    119
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    196
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
07.02.2022 14:00    1329
Незаконна реєстрація права власності на земельну ділянку вартістю понад 1,3 млн грн: викрито нотаріуса
07.02.2022 09:01    212
Под Харьковом полицейские поймали группу «черных лесорубов»
07.02.2022 08:36    213
В Пятихатках состоялись соревнования ездовых собак (ФОТО)
07.02.2022 08:10    260
Як отримати компенсацію за травму через ожеледицю
07.02.2022 07:44    206
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 