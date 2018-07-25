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За півроку з вини нетверезих водіїв сталося понад дві тисячі ДТП – поліція

За півроку з вини нетверезих водіїв сталося понад дві тисячі ДТП – поліція

Поліція: в Україні за добу зафіксували 631 факт керування авто у стані сп’яніння

За півроку з вини нетверезих водіїв сталося понад дві тисячі ДТП, із них більше ніж 340 – з потерпілими, повідомляє Національна поліція України. Внаслідок таких аварій, за даними поліції, загинули 42 громадян і поранені 446.

При цьому, як заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення й оперативного реагування Олексій Сергєєв 24 липня на нараді в МВС, на сьогодні загальна ситуація на автошляхах є найбільш спокійною за останні три роки.

За його словами, на 10 відсотків зменшилася загальна кількість дорожньо-транспортних пригод у порівнянні з попередніми періодами, число ДТП, в яких постраждали люди, також зменшилося на 16%, кількість летальних випадків – на 10 відсотків.

«На негативне уявлення громадян на стан аварійності в Україні, насамперед, впливають резонансні ДТП, в яких загинули або травмовані багато людей», – сказав Сергєєв.

За його словами, від початку року сталося 97 таких подій: половина з них – за участі автобусів і маршрутних транспортних засобів.

Здебільшого основними причинами ДТП за участі перевізників є неналежний технічний стан транспортних засобів і свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху, заявляють у поліції.

З урахуванням ситуації з аваріями в поліції вирішили залучити до патрулювання доріг додатково 54 екіпажі патрульної поліції і 114 екіпажів груп реагування патрульної поліції.

Загалом на патрулювання доріг міжнародного, державного і регіонального значення зараз заступає 540 екіпажів, які фокусують увагу саме на безпеці дорожнього руху, йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що за минулу добу виявили понад 80 перевізників-порушників.

У зв’язку із двома ДТП, які сталися 20 липня за участі маршруток, в Україні посилили заходи безпеки, проводяться рейдові перевірки перевізників.

Внаслідок цих ДТП, які сталися в Миколаївській і Житомирській областях 20 липня, загинули 15 людей, близько двох десятків були травмовані.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: дтп, Украина

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