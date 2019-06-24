Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:05
Просмотров: 66

За разделение церкви: священники ПЦУ отстранены от службы за участие в «соборе» Филарета

За разделение церкви: священники ПЦУ отстранены от службы за участие в «соборе» Филарета

Священнослужители Православной церкви Украины архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) не смогут проводить богослужения в результате их участия в «соборе», созванном почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ПЦУ.

«Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение церкви», — сообщили в ПЦУ.

Согласно церковным указам, насельнику Свято-Феодосийского мужского монастыря Киева Андрею запрет введен на три месяца, а настоятелю прихода в Барвенково Харьковской области Илье — на полгода. Иеромонаха Илью также сняли с должности настоятеля прихода.

За разделение церкви: священники ПЦУ отстранены от службы за участие в «соборе» Филарета

Филарет в упомянутых документах ПЦУ не упоминается.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: церковь

Читайте ещё:

Ядерный центр в Сарове не смог с первого раза закупить иконы со стразами
23.06.2019 10:21    189
Після тривалої перерви ще 4 парафії московського патріархату перейшли до ПЦУ
23.06.2019 07:18    125
Гібридна релігійність Москви: експерт пояснила, як РПЦ використовує єдність у вірі
22.06.2019 08:57    136
Реєстрація ПЦУ скасувала наказ Мінкульту про діяльність УПЦ КП, - Зоря
21.06.2019 09:30    119
Суд обязал Раду закрыть церковь Московского патриархата в здании парламента
21.06.2019 06:21    174
До «хору» невдоволених Вселенським Патріархом приєднались церковні діячи з Болгарії
19.06.2019 07:28    150
Анонсированное Филаретом собрание не является Поместным Собором Киевского патриархата, - архиепископ Зоря
18.06.2019 07:01    124
Черногория поднимает вопрос об автокефалии своей церкви и, причём здесь Украина
14.06.2019 11:08    238
Філарет скликає собор «для збереження Київського патріархату»
12.06.2019 07:00    212
На амбразуру: на Винничине архиепископ «УПЦ МП» мешал переходу церкви в ПЦУ
09.06.2019 07:16    193
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 