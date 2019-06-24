За разделение церкви: священники ПЦУ отстранены от службы за участие в «соборе» Филарета

Священнослужители Православной церкви Украины архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) не смогут проводить богослужения в результате их участия в «соборе», созванном почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ПЦУ.

«Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение церкви», — сообщили в ПЦУ.

Согласно церковным указам, насельнику Свято-Феодосийского мужского монастыря Киева Андрею запрет введен на три месяца, а настоятелю прихода в Барвенково Харьковской области Илье — на полгода. Иеромонаха Илью также сняли с должности настоятеля прихода.

Филарет в упомянутых документах ПЦУ не упоминается.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»