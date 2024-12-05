За рік росія провела майже 20 операцій прихованого впливу по всьому світу – Meta
Ці кампанії були викриті та припинені, а головні зусилля в них москва спрямовувала на послабення підтримки України країнами Заходу.
Як пише The Guardian з посиланням на слова президента Meta з глобальних питань Ніка Клегга, росія мало використовує ШІ для спроб обдурити реципієнтів, однак незабаром все може змінитися.
Виявлено, що кремль використовував штучний інтелект для створення веб-сайтів фейкових новин, які копіюють Fox News і Telegraph, а також франкомовні фейкові новинні сайти, які просувають роль росії в Африці.
У Meta також назвали Іран і Китай наступними після росії джерелами за частотою іноземного втручання.
Джерело: https://t.me/spravdi/43354