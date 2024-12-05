Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 107

За рік росія провела майже 20 операцій прихованого впливу по всьому світу – Meta

За рік росія провела майже 20 операцій прихованого впливу по всьому світу – Meta

Ці кампанії були викриті та припинені, а головні зусилля в них москва спрямовувала на послабення підтримки України країнами Заходу.

Як пише The Guardian з посиланням на слова президента Meta з глобальних питань Ніка Клегга, росія мало використовує ШІ для спроб обдурити реципієнтів, однак незабаром все може змінитися.

Виявлено, що кремль використовував штучний інтелект для створення веб-сайтів фейкових новин, які копіюють Fox News і Telegraph, а також франкомовні фейкові новинні сайти, які просувають роль росії в Африці.

У Meta також назвали Іран і Китай наступними після росії джерелами за частотою іноземного втручання.

Джерело: https://t.me/spravdi/43354

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агентку російського гру, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова
Сегодня 10:46    85
Слишком много планов мира для Украины и ни один из них… США не подходит
Сегодня 09:32    127
Китай остановил поставки в россию станков, электроники и товаров из металла
Сегодня 09:20    126
Пушкіна та Бабеля знесуть. В Одесі виділили кошти на демонтаж 13 пам'ятників
Сегодня 09:09    118
Історія заруби між російським олігархом Константіном Малофєєвим і спецпредставником США щодо України Кітом Келлогом
Сегодня 08:48    126
У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель
Сегодня 08:37    117
“Сичі” не залишили шансів ― розвідники спалили російські гармати та засоби зв’язку
Сегодня 08:27    123
Харківщина, 5 грудня
Сегодня 08:23    89
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 грудня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:12    98
Головні фейки кремля за день
Сегодня 08:10    111
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 