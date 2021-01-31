За січень НАЗК склало 23 адмінпротоколи щодо керівників партій та виборчих фондів. У тому числі 3 протоколи щодо «Блоку Світличної «Разом!» та 2 – щодо «Радикальної партії Олега Ляшка»

Протягом січня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало 23 адміністративні протоколи щодо керівників партій та розпорядників виборчих фондів.

Протоколи були складені щодо представників таких партій:

● «Блок Світличної «Разом!» (3 протоколи);

● «Радикальна партія Олега Ляшка» (2 протоколи);

● «ВО «Вільність і справедливість» (2 протоколи),

● «Наші»;

● «Нові»;

● «Партія Регіонів»;

● «Українська Галицька партія»;

● «Нова країна».

Ще 11 адміністративних протоколів були складені відносно розпорядників виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.

НАЗК продовжує забезпечувати, аби всі повноваження та функції Агентства, передбачені законом, були відновлені якнайшвидше. Триває підготовка відповідних порядків та адміністративних протоколів щодо порушень антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, що закон, який частково відновлює повноваження НАЗК, набрав чинності 30 грудня 2020 року.

Источник: nazk.gov.ua

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