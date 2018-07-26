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За сутки двое бойцов ОС ранены, наемники РФ открыли огонь из минометов 120 мм, - сводка

За сутки двое бойцов ОС ранены, наемники РФ открыли огонь из минометов 120 мм, - сводка

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 25 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой ВСУ.

Противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе - один раз из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения.

По данным разведки, один оккупант погиб и трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ООС

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