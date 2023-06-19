За сутки оккупанты обстреляли 168 городов и сел Украины

За сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины.

Об этом сообщает Military Media Center.

"Из разных видов вооружения – минометы, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, тактическая авиация – были атакованы 168 населенных пунктов и 51 объект инфраструктуры", – говорится в сообщении.

О погибших и раненых мирных жителях в результате российских обстрелов сообщили сегодня утром главы Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18796

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