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За сутки оккупанты обстреляли 168 городов и сел Украины
За сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины.
Об этом сообщает Military Media Center.
"Из разных видов вооружения – минометы, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, тактическая авиация – были атакованы 168 населенных пунктов и 51 объект инфраструктуры", – говорится в сообщении.
О погибших и раненых мирных жителях в результате российских обстрелов сообщили сегодня утром главы Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18796