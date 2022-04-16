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За сутки поражены семь воздушных целей российских оккупантов
В Командовании Военно-воздушных сил ВСУ рассказали, что российские войска из-за больших потерь значительно снизили активность своей авиации – вместо этого они бьют крылатыми и баллистическими ракетами. Несмотря на это, за 15 апреля украинские военные сбили:
– один самолет;
– один вертолет;
– три беспилотных летательных аппарата;
– две крылатые ракеты.
Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов.
Источник: https://t.me/truexanewsua/41581