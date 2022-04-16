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За сутки поражены семь воздушных целей российских оккупантов

За сутки поражены семь воздушных целей российских оккупантов

В Командовании Военно-воздушных сил ВСУ рассказали, что российские войска из-за больших потерь значительно снизили активность своей авиации – вместо этого они бьют крылатыми и баллистическими ракетами. Несмотря на это, за 15 апреля украинские военные сбили:

– один самолет;

– один вертолет;

– три беспилотных летательных аппарата;

– две крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41581

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