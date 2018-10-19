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За сутки в Харькове и области произошло 79 ДТП

За сутки в Харькове и области произошло 79 ДТП

Среди нарушителей ПДД девять человек были пьяны.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения. Из них 9 административных протоколов было составлено по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

В результате аварий пострадали 3 человека.

Как мы ране писали, 17 октября на ХТЗ произошло ДТП с переворотом.

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

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Темы: дтп, харьков

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