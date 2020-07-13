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За сутки в Харьковской области сгорело 9,5 тысяч кв. м. природных территорий

За сутки в Харьковской области сгорело 9,5 тысяч кв. м. природных территорий

Причина возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнем.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 11 июля пожарные 12 раз выезжали для тушения кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 9,5 тысяч кв.м.

Пожары возникали в Сахновщинском, Барвенковском, Лозовском, Боровском, Двуречанском, Золочевском и Нововодолажском районах области, а также в Основянском и Слободском районах города Харькова.

По словам спасателей, наибольший пожар произошел в Основянском районе города Харькова. Днем в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории на улице Биологическая. Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горела трава на площади 3 га. Возгорание удалось ликвидировать лишь спустя 4,5 часа после вызова.

Жертв и пострадавших в результате этого пожара нет.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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