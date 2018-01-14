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За сутки зафиксировано 6 обстрелов, боевые травмы получил один украинский воин

За сутки зафиксировано 6 обстрелов, боевые травмы получил один украинский воин

Вторая половина прошедших суток начиная с 15.30 прошла без нарушений режима прекращения огня. В общем зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, один украинский защитник получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато, 13 января днем, российско-оккупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемерья грубо нарушили Минские договоренности и применили, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы.

На Донецком направлении противник вел огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. У Павлополя боевики совершили обстрел позиций ВСУ из 120-мм минометов.

Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД враг применил в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие - неподалеку Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

На Луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

В штабе отметили, что украинские защитники открывали огонь лишь в одном случае.

Источник: sprotyv.info

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