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За тиждень НАЗК направило до суду 13 адмінпротоколів щодо керівників партій та виборчих фондів

За тиждень НАЗК направило до суду 13 адмінпротоколів щодо керівників партій та виборчих фондів

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 13 адміністративних протоколів щодо представників партій та розпорядників виборчих фондів.

У зв’язку з порушенням порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій:

● 2 протоколи – «Велика Україна» (керівники – Ігор Беркут, Дмитро Кравчук);

● «ВО Батьківщина» (уповноважена особа – Віталій Бакум);

● «Перемога Пальчевського» (керівник – Андрій Пальчевський);

● «Народ» (керівник – Олександр Самородін);

● «Демократична партія угорців України» (в.о. голови – Ласло Зубанич);

● «ВО «Черкащани» (керівник – Анатолій Семинога).

Ще 6 адміністративних протоколів були складені стосовно розпорядників виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.

З переліком складених протоколів можна ознайомитися у розділі «Моніторинг діяльності Національного агентства». https://nazk.gov.ua/uk/monitoryng-diyalnosti-natsionalnogo-agenstva/

Источник: nazk.gov.ua

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