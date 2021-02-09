За тиждень НАЗК направило до суду 13 адмінпротоколів щодо керівників партій та виборчих фондів

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 13 адміністративних протоколів щодо представників партій та розпорядників виборчих фондів.

У зв’язку з порушенням порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій:

● 2 протоколи – «Велика Україна» (керівники – Ігор Беркут, Дмитро Кравчук);

● «ВО Батьківщина» (уповноважена особа – Віталій Бакум);

● «Перемога Пальчевського» (керівник – Андрій Пальчевський);

● «Народ» (керівник – Олександр Самородін);

● «Демократична партія угорців України» (в.о. голови – Ласло Зубанич);

● «ВО «Черкащани» (керівник – Анатолій Семинога).

Ще 6 адміністративних протоколів були складені стосовно розпорядників виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.

З переліком складених протоколів можна ознайомитися у розділі «Моніторинг діяльності Національного агентства». https://nazk.gov.ua/uk/monitoryng-diyalnosti-natsionalnogo-agenstva/

Источник: nazk.gov.ua

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