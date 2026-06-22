За тиждень рф вбила дев’ятьох жителів Харкова та завдала 20 ударів по місту

Минулого тижня російські війська завдали по Харкову 20 ударів, застосовуючи балістичні ракети, керовані авіабомби, ударні безпілотники та FPV-дрони. Внаслідок атак загинули дев’ятеро людей, ще 32 дістали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

З 15 по 21 червня під ударами опинилися Холодногірський, Шевченківський, Київський, Основ’янський та Салтівський райони міста. Російські війська атакували багатоквартирні та приватні будинки, логістичні хаби, складські приміщення, території наукових установ, цивільні підприємства та зоопарк.

Серед дев’ятьох загиблих – п’ятеро рятувальників ДСНС та працівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради, які потрапили під повторний російський удар під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу.

Також загинули охоронець цивільного підприємства, чоловік, якого дістали з-під завалів після удару КАБом по житловому будинку, та ще один містянин, автомобіль якого атакував FPV-дрон у П’ятихатках.

Серед 32 поранених – шестеро дітей.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за тиждень перевищила 95 годин. Це на 57 годин менше, ніж загалом по Харківській області.

Агентство Телевидения Новости