Надзвичайне
За тиждень рф випустила по Україні понад 2100 ударних БПЛА, близько 800 КАБів і 94 ракети

Протягом тижня російська окупаційна армія випустила по Україні понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів

Про це 28 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, – передусім проти нашої енергетичної інфраструктури", - наголосив Зеленський.

Він акцентував, що буквально 24/7 над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють ремонтні бригади, енергетики та рятувальники ДСНС.

"Але так само важливо, щоб працювали санкції проти росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами", - резюмував президент України.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

