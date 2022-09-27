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За тиждень російські загарбники втратили 2 390 солдатів і 8 літаків. Яких ще втрат зазнав ворог
Центр стратегічних комунікацій підрахував, скільки і чого було «демілітаризовано» з 19 по 25 вересня:
● Особовий склад – 2390 осіб.
● Автомобільна та спецтехніка – 30 од.
● Бойові броньовані машини – 133 од.
● Танки – 74 од.
● Артилерійські системи – 46 од.
● БПЛА ОТР – 5 од.
● Літаки – 8 од.
● Крилаті ракети – 2 од.
● Гелікоптери – 7 од.
● Засоби ППО – 4 од.
● Реактивні системи залпового вогню – 12 од.
Дякуємо ЗСУ та віримо в перемогу!
Джерело: https://t.me/spravdi/17904