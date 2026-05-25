За тиждень від ударів рф найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району Харківщини

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 89 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 60 людей, серед них – троє дітей: дівчата 5, 6 і 16 років.

Десятеро людей загинули.

Одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети;▪️2 РСЗВ;▪️4 КАБ;▪️37 БпЛА типу «Герань-2»;▪️63 БпЛА типу «Молнія»;▪️5 БпЛА типу «Ланцет»;▪️78 fpv-дронів;▪️164 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 5 багатоквартирних і 44 приватні будинки, медичний заклад, інтернатний заклад, електромережі, виробничий цех, свиноферму, 2 будинки культури, гуртожиток, 6 адмінбудівель, магазин, кафе, 5 складських будівель, 2 ангари, 14 господарчих споруд, 54 автомобілі, 3 трактори, автобус, 12 гаражів.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: 2 багатоквартирні і 7 приватних будинків, електромережі, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошта, готель, релігійна установа, клуб, елеватор, 10 автомобілів.

У місті Харків ворог пошкодив 32 приватні будинки, 4 автомобілі, пошту, складське приміщення, залізничну інфраструктуру.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 40 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 476 вибухонебезпечних предметів.

