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За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем

З 11 по 25 травня аналітики The Economist виявили, що середня кількість пожеж, пов’язаних з війною, на контрольованих росією територіях є найвищою з серпня 2022 року. Йдеться про близько 100 пожеж на день.

З 11 по 27 травня, за даними Liveuamap, ЗСУ завдали по шість ударів в окупованих Луганську, Маріуполі та Бердянську. Загалом було уражено щонайменше 25 об’єктів. Удари в тил ворога відбуваються майже щодня.

Все це дає західним аналітика можливість вважати, (https://forbes.ua/war-in-ukraine/chas-povertati-svoe-ukraina-zbilshila-intensivnist-boyovikh-diy-na-poli-boyu-tse-vzhe-kontrnastup-chi-pidgotovka-do-nogo-rozbir-forbes-30052023-13918) що таким чином ЗСУ готують передумови для початку контрнаступу.

За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем

За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем

За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/11647

Новости портала «Весь Харьков»

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