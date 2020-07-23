За участі ДФС зупиненно 833 нелегальні АЗС

Податкова міліція веде синхронну роботу з протидії незаконному виробництву та обігу паливно-мастильних матеріалів одразу за кількома векторами:

- детінізація ринку підакцизних товарів, в тому числі й паливно-мастильних матеріалів – один із основних напрямів роботи Державної фіскальної служби України, який ведеться на постійній основі;

- участь у діяльності регіональних міжвідомчих робочих груп, які створено за дорученням Уряду. Їх мета – боротьба з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним в Україні;

- перевірка інформації від представників бізнесу та громадськості про можливі об’єкти незаконної торгівлі пальним.

Так, податковою міліцією, в рамках зусиль в протидії незаконному виробництву і обігу підакцизних товарів, у тому числі й паливо-мастильних матеріалів, у I півріччі 2020 року з незаконного обігу вилучено близько 14 тисяч тонн палива на суму понад 300 млн гривень. Припинено діяльність 8 незаконних виробництв пального.

Не менш результативною є участь співробітників Державної фіскальної служби України в діяльності регіональних міжвідомчих робочих груп під керівництвом обласних державних адміністрацій (ОДА), до яких входять працівники Нацполіції, прокуратури, ДПС, ДСНС, ДАБІ, Держпраці, Держекоінспекції, органів місцевого самоврядування та інших.

На сьогодні, спільними зусиллями перевірено діяльність 3206 об’єктів торгівлі паливо-мастильними матеріалами (АЗС/АГЗС), в результаті чого виявлено та припинено 833 факти нелегальної торгівлі пальним. З незаконного обігу вилучено 16,2 тисяч тон палива на суму 381 млн гривень. На 538 нелегальних АЗС демонтовано обладнання, яке використовувалось у протиправній діяльності. Стосовно суб’єктів господарювання, які порушили вимоги законодавства при реалізації пального, складено 458 протоколів про адміністративні правопорушення та застосовано штрафні санкції на загальну суму в понад 180 млн гривень.

Також ДФС постійно перевіряє інформацію від представників бізнесу та громадськості про можливі об’єкти незаконної торгівлі пальним. Так, нещодавно, відповідно до інформації однієї з Асоціацій стосовно ймовірної нелегальної реалізації пального, було відпрацьовано 730 об’єктів (АЗС). У результаті вжитих заходів з’ясувалось, що з них:

- 545 АЗС все ж мають ліцензію на провадження відповідної фінансово-господарської діяльності;

- 81 об’єкт виявився відсутнім за вказаними адресами (орієнтирами, координатами GPS тощо);

- 32 заправки залишились зачиненими після їх останньої перевірки податковою міліцією та припинення їх незаконної діяльності;

- на 15 об’єктах було демонтовано обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності;

- за 57 об’єктами виявлено дублювання за адресами.

За словами виконуючого обов’язки Голови ДФС України Сергія Солодченка, податкова міліція спрямовує значні зусилля на протидію незаконним АЗС. «Після застосування штрафів, власники незаконних заправок демонтують обладнання й припиняють свою діяльність. Але на цьому робота ДФС не зупиняється, адже важливо, щоб за цими адресами незаконна діяльність не відновлювалась. Тому, здійснюємо постійний моніторинг. За останньою інформацією, на більшості незаконних об’єктів, все ж, відсутні ознаки відновлення роботи. Це є відчутним результатом!», – зазначає Сергій Солодченко.

Источник: sfs.gov.ua

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