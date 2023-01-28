За Украину сегодня воюют более 1000 чеченцев

За Украину сегодня воюют минимум пять чеченских подразделений общей численностью более 1000 человек.

В основном это люди, которые участвовали в первой и второй чеченских войнах с Россией.

Журналистка «Важных историй» Лидия Михальченко поговорила с бойцами батальона имени шейха Мансура о боях под Бахмутом и их планах по освобождению Чечни:

«В России ситуация изменится, и мы двинемся через Грузию с оружием в горные районы Чечни, освобождая их. […] Чем больше мы будем двигаться вперед, тем больше будет нарастать народная волна. И, дойдя до середины, мы наберем такую массу сторонников, что остатки кадыровцев уберем голыми руками».

Джерело: https://storage.googleapis.com/istories/stories/2023/01/27/shche-ne-vmerla-ichkeriya/index.html?fbclid=IwAR1W60gaNnjuIT4_idJxVEkU-XatOd2FryDdrI_Na4zGlDf25Pi9edkY7gI

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