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Заблудился в лесу и остался там на ночь: правоохранители разыскали пропавшего пенсионера

Заблудился в лесу и остался там на ночь: правоохранители разыскали пропавшего пенсионера

В Золочевском районе правоохранители нашли 77-летнего мужчину, который заблудился в лесу. Его удалось разыскать спустя сутки.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 14 августа житель села Должик ушел из дома и не вернулся. Про его исчезновение правоохранителям рассказала супруга. На следующий день пожилого мужчину нашли в местной посадке. Как оказалось, он заблудился и был вынужден там переночевать.

Агентство Телевидения Новости

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