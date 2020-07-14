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Забрали штатив и бросали камни: на съемочную группу "АТН" произошло нападение во время съемок сюжета

Забрали штатив и бросали камни: на съемочную группу АТН произошло нападение во время съемок сюжета

Сегодня, 14 июля, на съемочную группу «АТН» произошло нападение.

При выезде на место происшествия во время съемок сюжета о самоубийстве харьковчанки, задушившей 10-летнего сына, на корреспондента и оператора напал мужчина.

Злоумышленник бросился на припаркованный рядом автомобиль, за которым пытался спрятаться оператор, а затем в съемочную группу полетели камни.

Журналисту и оператору пришлось спасаться бегством.

На место была вызвана полиция, которая разбирается сейчас в обстоятельствах происшествия.

Подробности происшествия будут позже.

 

Агентство Телевидения Новости

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