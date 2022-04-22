АМОК?

#война2022

И еще вопрос - зачем им разрушенные, обезлюдевшие, обугленные города востока Украины, которые они стараются захватить с такими потерями, полностью разбомбленная инфраструктура? Как они собираются (если захватят и образуют эти х*нры) все это восстанавливать в условиях постоянного партизанского сопротивления и ненависти населения к захватчикам, жесточайших санкций и грядущего эмбарго (только вопрос времени) основных покупателей основного продукта экспорта, когда на себя уже оставаться не будет летом-осенью: именно тогда РФ ощутит, что вот она, доползла санкционная анаконда?

Кто за все это будет платить? Россияне? А ведь больше некому...

А у них откуда, после закрытия производств, бесповоротного вывода почти всех западных инвестиций и бизнеса, будут браться средства?

"Амок (малайск. meng-amok – впасть в слепую ярость и убивать) – состояние неконтролируемого бешенства, которое приводит к уничтожению всего вокруг. Изначально понятие ассоциировалось с жителями Малайзии, Филиппин и близлежащих регионов. В такой форме определение распространилось в XVII – XIX веках в западной культуре благодаря европейским путешественникам – в частности, капитану Куку. Интересно, что вплоть до XX века считалось, что амок возможен только в состоянии сильного наркотического опьянения. В современной психологии понятие расширено: национальная принадлежность и степень наркотического воздействия не имеют значения. Характерной особенностью амока является то, что это состояние не контролируется и нацелено на крушение предметов и принесение физических увечий (зачастую с летальным исходом) окружающим людям. Видимые причины для амока отсутствуют."

Внизу- фото Мариуполя со спутника и дрона.

КАК они собираются этим "владеть"?

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?

Источник: facebook.com

Автор: Carina Cockrell-Ferre

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