Зачем нужна мобилизация, если "потерь нет"?

Русский частично мобилизованный! Тебе рассказали про впечатляющие победы России и про огромные потери Украины. Допустим, что это правда.

Но ты не задумывался, почему тебя мобилизируют, если украинская армия уничтожена, а российская потерь почти не несет? Можно ли предположить, что российский министр обороны просто врет?

Зачем при направленной в Украину армии ≈320 000 и потерях в ≈6000 человек (в день начала мобилизации по словам Шойгу) эта мобилизация вообще понадобилась?

А понадобилась она потому что в день мобилизации российские потери были ≈55 000. И вами просто будут затыкать дыры в обороне. Да, в обороне, вы уже не наступаете, вы в лучшем случае обороняетесь, а то и бежите с поля боя.

А на сегодняшний день ваши потери ≈63 000. .

В общем, учите правильные способы сдачи в плен. И надейтесь, что доживете до такой возможности - большинство не доживет.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1358

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