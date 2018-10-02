ЗАЧИСТКА. Генералы в России мрут как мухи

Полковник Центрального аппарата Службы безопасности Украины Валерий Удовиченко заявил, что многие российские генералы, которые руководили военными операциями в Украине и в Сирии, загадочно умерли.

Об этом он сообщил, встречаясь с профессорско-преподавательским составом и студентами вузов Херсона. На этой встрече обсуждался вопрос развёрнутой Россией информационной агрессии против Украины.

По мнению Удовиченко, высокая смертность генералов спецслужб и вооружённых сил России стала фиксироваться после таких событий, как захват Крымского полуострова, теракта против малазийского самолёта МН-17 в Донецкой области Украины, война в Сирии.

Как отметил полковник СБУ, некоторые участники (из числа генералитета) перечисленных событий, «покончили жизнь самоубийством».

Удовиченко также обратил внимание на серию внезапных смертей российских дипломатов, которые владели секретной информацией о подготовке «сирийской и украинской кампаний». Все умерли при загадочных обстоятельствах.

Напомним в этой связи, что «внезапные смерти» российских генералов не являются чем-то новым для новейшей российской и ранее советской истории. Это обычная практика Кремля, который устраивает периодические «чистки» в рядах военных, внесенных в «расстрельные списки» по самым разным мотивам – от подозрений в нелояльности к действующему режиму и разборок внутри спецслужб, и до избавления от ненужных свидетелей преступления Кремля.

Подробности этой практики можно узнать из статьи «Похоронный марш российских генералов: Повешены, расстреляны, отравлены».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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