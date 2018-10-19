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Задержание харьковского призывника: комиссариат проведет проверку
Вчера в социальных сетях появилось видео на котором, предположительно, сотрудники Харьковского комиссариата вместе с патрульным пытаюсь силой задержать парня призывного возраста.
"\С целью установления правдивости информации военным комиссаром Харьковского областного военного комиссариата назначено служебное расследование, в ходе которого будет установлено, являются военнослужащие на видео сотрудниками военного комиссариата Харьковской области" - сообщает пресс-служба.
В случае подтверждения информации будут выяснены обстоятельства случившегося и дана правовая оценка действий должностных лиц.
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