Задержание харьковского призывника: комиссариат проведет проверку

Вчера в социальных сетях появилось видео на котором, предположительно, сотрудники Харьковского комиссариата вместе с патрульным пытаюсь силой задержать парня призывного возраста.

"\С целью установления правдивости информации военным комиссаром Харьковского областного военного комиссариата назначено служебное расследование, в ходе которого будет установлено, являются военнослужащие на видео сотрудниками военного комиссариата Харьковской области" - сообщает пресс-служба.

В случае подтверждения информации будут выяснены обстоятельства случившегося и дана правовая оценка действий должностных лиц.

Агентство Телевидения Новости